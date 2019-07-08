08 Temmuz 2019, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

, hazırlıklarının ilk bölümü olan etabının son çalışmasını yaptı.

, Kayacık Tesisleri'nde 5 Temmuz'da başladığı hazırlıklarının ilk bölümü olan etabının son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 2 seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti. Minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile antrenman tamamlandı.
Antrenmana izinli olan oyuncular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic, Fallou Diagne, Paolo Hurtado, Mustapha Yatabare katılmadı.

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