08 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde 5 Temmuz'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 2 seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti. Minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile antrenman tamamlandı.
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı.
Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde 5 Temmuz'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 2 seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti. Minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile antrenman tamamlandı.
Antrenmana izinli olan oyuncular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic, Fallou Diagne, Paolo Hurtado, Mustapha Yatabare katılmadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"