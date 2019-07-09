09 Temmuz 2019, Salı

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'un Bolu kampı başladı

Konyaspor'un Bolu kampı başladı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

ekiplerinden , Bolu'da kampa girdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'nda bulunan bir otele gelen yeşil-beyazlı ekip, ilk antrenmanını teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdi.

İdmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, yaklaşık 1 saat süren çalışmayı 5'e 2 pas çalışması yaparak tamamladı.

Yeni transferler Riad Bajic ile Alper Uludağ da antrenmana katıldı.

, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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