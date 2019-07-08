08 Temmuz 2019, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Konya için varsa yoksa Aytaç Kara

Konya için varsa yoksa Aytaç Kara
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren , 'dan vazgeçmiyor.

'e veda eden ile yollarını ayıran 26 yaşındaki orta sahada ısrarcı olan yeşil-beyazlılar, ile yarışını sürdürüyor. ekibinin de transfer etmek istediği Aytaç için temaslarına devam eden 'un imza attırmak için tüm şartları zorladığı kaydediliyor. da yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek için ısrarcı davranıyor.
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