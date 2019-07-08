08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Konya için varsa yoksa Aytaç Kara
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Aytaç Kara'dan vazgeçmiyor.
Süper Lig'e veda eden Bursaspor ile yollarını ayıran 26 yaşındaki orta sahada ısrarcı olan yeşil-beyazlılar, Başakşehir ile transfer yarışını sürdürüyor. İstanbul ekibinin de transfer etmek istediği Aytaç için temaslarına devam eden Konyaspor'un imza attırmak için tüm şartları zorladığı kaydediliyor. Aykut Kocaman da yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek için ısrarcı davranıyor.
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