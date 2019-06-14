Riad Bajic yeniden Atiker Konyaspor'da

Atiker Konyaspor, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Medipol Başakşehir forması altında geçiren Riad Bjaic'i kadrosuna kattı.

Atiker Konyaspor, Bosna Hersekli eski golcüsü Riad Bajic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 2015-16 ve 2016-17 sezonunda Konyaspor formaları giyen ve gösterdiği performansla İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olan Riad Bajic, eski takıma geri döndü.

Udinese'de forma şansı az bulan ve 1.5 sezondur Medipol Başakşehir'de forma giyen Bajic, kiralık olarak Konya ekibine geri döndü. Bosnalı golcünün satın alma opsiyonu da bulunuyor.