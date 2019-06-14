14 Haziran 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Riad Bajic yeniden Atiker Konyaspor'da

Riad Bajic yeniden Atiker Konyaspor'da
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2019

, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak forması altında geçiren Riad Bjaic'i kadrosuna kattı.

, Bosna Hersekli eski golcüsü 'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 2015-16 ve 2016-17 sezonunda Konyaspor formaları giyen ve gösterdiği performansla İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olan Riad Bajic, eski takıma geri döndü.

Udinese'de forma şansı az bulan ve 1.5 sezondur 'de forma giyen Bajic, kiralık olarak Konya ekibine geri döndü. Bosnalı golcünün satın alma opsiyonu da bulunuyor.

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