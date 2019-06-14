14 Haziran 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Aatif'ın yeni takımı belli oluyor

Aatif'ın yeni takımı belli oluyor
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Udinese’den Bajic’i kiralayan yeşil-beyazlılar, F.Bahçe’yle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinde sona geldi

Gelecek sezon Avrupa kupalarını hedefleyen , transferde gözünü kararttı... Udinese'nin forveti Rijad Bajic'i kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, Aatıf Chahechouhe'yu da bitirme noktasına getirdi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forması giyen ve 'yle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Faslı hücum oyuncusuyla pazarlıkların son aşamaya geldiği öğrenildi.

KOCAMAN GÖRÜŞTÜ

Aykut Kocaman'ın 2017-18'de F.Bahçe'deki vazgeçilmezlerinden olan tecrübeli oyuncuyla özel olarak görüştüğü ifade edildi. Tecrübeli hocanın teklifini geri çevirmeyen Aatıf'ın, son görüşmelerin ardından imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2013-14'te 17 golle 'de krallık tahtına oturan Faslı yıldız, ardından gittiği F.Bahçe'de 70 maçta 14 gol attı. Geçen sezon ise 12 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Konyaspor’da Hilmi Kulluk güven tazeledi Konyaspor’da Hilmi Kulluk güven tazeledi
Konyaspor’da Hilmi Kulluk güven tazeledi Konyaspor’da Hilmi Kulluk güven tazeledi
Boşnak yıldız Bajic yeniden Konyaspor’da Boşnak yıldız Bajic yeniden Konyaspor’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör