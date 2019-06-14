Aatif'ın yeni takımı belli oluyor
Udinese’den Bajic’i kiralayan yeşil-beyazlılar, F.Bahçe’yle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinde sona geldi
Gelecek sezon Avrupa kupalarını hedefleyen Konyaspor, transferde gözünü kararttı... Udinese'nin forveti Rijad Bajic'i kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, Aatıf Chahechouhe'yu da bitirme noktasına getirdi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giyen ve Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Faslı hücum oyuncusuyla pazarlıkların son aşamaya geldiği öğrenildi.
KOCAMAN GÖRÜŞTÜ
Aykut Kocaman'ın 2017-18'de F.Bahçe'deki vazgeçilmezlerinden olan tecrübeli oyuncuyla özel olarak görüştüğü ifade edildi. Tecrübeli hocanın teklifini geri çevirmeyen Aatıf'ın, son görüşmelerin ardından imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2013-14'te 17 golle Süper Lig'de krallık tahtına oturan Faslı yıldız, ardından gittiği F.Bahçe'de 70 maçta 14 gol attı. Geçen sezon ise 12 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
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