Konya servet dağıttı!

Konyaspor'un yabancı futbolcuları bir sezonda aldıkları paralarla adeta servet kazandı.

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Bu sezon sakatlığından dolayı sadece 16 resmi maçta oynayan Perulu Hurtado 13 milyona mal olurken, sözleşmesi sezon başı feshedilen Eto'o'ya 12 milyon TL ödendi. 30 maçta 7 gol atan Jahovic ise 9 milyon liranın üzerinde para kazandı.