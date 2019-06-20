20 Haziran 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konya servet dağıttı!

Konya servet dağıttı!
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

'un yabancı futbolcuları bir sezonda aldıkları paralarla adeta servet kazandı.

Bu sezon sakatlığından dolayı sadece 16 resmi maçta oynayan Perulu Hurtado 13 milyona mal olurken, sözleşmesi sezon başı feshedilen Eto'o'ya 12 milyon TL ödendi. 30 maçta 7 gol atan Jahovic ise 9 milyon liranın üzerinde para kazandı.
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