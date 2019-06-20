20 Haziran 2019, Perşembe
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Konya servet dağıttı!
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Konyaspor'un yabancı futbolcuları bir sezonda aldıkları paralarla adeta servet kazandı.
Bu sezon sakatlığından dolayı sadece 16 resmi maçta oynayan Perulu Hurtado 13 milyona mal olurken, sözleşmesi sezon başı feshedilen Eto'o'ya 12 milyon TL ödendi. 30 maçta 7 gol atan Jahovic ise 9 milyon liranın üzerinde para kazandı.
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