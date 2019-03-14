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Atiker Konyaspor 4 eksikle çalıştı
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenman, pas-orta-şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare, Fallou Diagne, Mücahit Atalay katılmadı. Adis Jahovic ise takımdan ayrı olarak performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
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