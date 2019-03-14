14 Mart 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor 4 eksikle çalıştı

Atiker Konyaspor 4 eksikle çalıştı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2019

'in 26'ncı haftasında sahasında 'u konuk edecek , yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenman, pas-orta-şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare, Fallou Diagne, Mücahit Atalay katılmadı. Adis Jahovic ise takımdan ayrı olarak performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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