14 Mart 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da Rizespor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Rizespor maçı hazırlıkları
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2019

Atiker , 'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas, orta ve şut çalışmaları yapıldı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare, Fallou Diagne ve Mücahit Atalay katılmazken Adis Jahovic takımdan ayrı çalıştı.

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