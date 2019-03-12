12 Mart 2019, Salı

FENERBAHÇE

Zajc ve Skubic milli takıma çağrıldı

Zajc ve Skubic milli takıma çağrıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Fenerbahçeli ve Atiker Konyasporlu , Slovenya Milli Takımı'na davet edildi.

Slovenya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 21 Mart'ta İsrail ve 24 Mart'ta Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Slovenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Matjaz Kek, Fenerbahçe'den ile 'dan 'e de kadroda yer verdi.
Kadroda bulunan isimler şöyle;

KALECİ: (), Vid Belec (Sampdoria), Matic Kotnik (Panionios)
SAVUNMA: Bojan Jokic (Ufa), Miha Mevlja (Rostov), Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), Aljaz Struna (Houston Dynamo), Petar Stojanovic (), Miha Blazic (Ferencvaros), Nemanja Mitrovic (Jagiellonia), Jure Balkovec (Hellas Verona)
ORTA SAHA: Josip Ilicic (Atalanta), Jasmin Kurtic (Spal), Rene Krhin (Nantes), Benjamin Verbic (), Miha Zajc (Fenerbahçe), Domen Crnigoj (Lugano), Jaka Bijol (CSKA Moskova), Damjan Bohar (Zaglebie Lubin), Adam Gnezda Cerin (Domzale), Jon Gorenc Stankovic (Huddersfield Town)
HÜCUM: Robert Beric (Saint Etienne), Luka Zahovic (Maribor), Andraz Sporar (Slovan Bratislava)

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