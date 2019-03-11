11 Mart 2019, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

‘Panter’ Serkan Konya’ya yetmedi

‘Panter’ Serkan Konya’ya yetmedi
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 10.03.2019

karşısında iyi bir performans sergileyen 'nın kurtarışları takımı kurtarmaya yetmedi.

'un en iyisi kaleci idi. Tecrübeli file bekçisi maç boyunca çoğu net tam 10 kurtarış yaptı. Birçok pozisyonda Beşiktaşlı oyunculara geçit vermeyen Kırıntılı, uzatma anlarında 'nın golüne engel olamayınca adeta yıkıldı.
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