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‘Panter’ Serkan Konya’ya yetmedi
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 10.03.2019
Beşiktaş karşısında iyi bir performans sergileyen Serkan Kırıntılı'nın kurtarışları takımı kurtarmaya yetmedi.
Atiker Konyaspor'un en iyisi kaleci Serkan Kırıntılı idi. Tecrübeli file bekçisi maç boyunca çoğu net tam 10 kurtarış yaptı. Birçok pozisyonda Beşiktaşlı oyunculara geçit vermeyen Kırıntılı, uzatma anlarında Shinji Kagawa'nın golüne engel olamayınca adeta yıkıldı.
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