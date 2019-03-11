11 Mart 2019, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Kocaman tepki

Kocaman tepki
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2019

, çalıştıkları yerlerden gol yediklerinin altını çizerken, hakemlere de büyük bir tepki gösterdi.

Konyaspor Teknik Kocaman, oyuncularına sitem etti. Kocaman, "En fazla dikkat etmemiz gereken şeyin, merkezde top kayıpları yapmamak olduğunu defalarca söylememe rağmen, 2 golü böyle yedik" dedi.

PENALTI VERİLMEDİ

Kocaman, ilk yarıyı özgüven kaybıyla götürdüklerini, 2. yarıda beraberliği yakalamalarına rağmen yine kaptırdıkları topla yenildiklerini belirtti. Amir'in pozisyonuyla ilgili hakemlere tepki gösteren tecrübeli hoca, "Sonuçta bir ihlal var orada" diye konuştu.

Konyaspor , yenilen ilk golde büyük hata yapan Abdou Razack Traore'yi 36'da oyundan aldı. Traore'nin yerine Amir girdi.
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