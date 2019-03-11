11 Mart 2019, Pazartesi
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PENALTI VERİLMEDİ
Kocaman, ilk yarıyı özgüven kaybıyla götürdüklerini, 2. yarıda beraberliği yakalamalarına rağmen yine kaptırdıkları topla yenildiklerini belirtti. Amir'in pozisyonuyla ilgili hakemlere tepki gösteren tecrübeli hoca, "Sonuçta bir ihlal var orada" diye konuştu.
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yenilen ilk golde büyük hata yapan Abdou Razack Traore'yi 36'da oyundan aldı. Traore'nin yerine Amir girdi.
Kocaman tepki
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Aykut Kocaman, çalıştıkları yerlerden gol yediklerinin altını çizerken, hakemlere de büyük bir tepki gösterdi.
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularına sitem etti. Kocaman, "En fazla dikkat etmemiz gereken şeyin, merkezde top kayıpları yapmamak olduğunu defalarca söylememe rağmen, 2 golü böyle yedik" dedi.
PENALTI VERİLMEDİ
Kocaman, ilk yarıyı özgüven kaybıyla götürdüklerini, 2. yarıda beraberliği yakalamalarına rağmen yine kaptırdıkları topla yenildiklerini belirtti. Amir'in pozisyonuyla ilgili hakemlere tepki gösteren tecrübeli hoca, "Sonuçta bir ihlal var orada" diye konuştu.
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yenilen ilk golde büyük hata yapan Abdou Razack Traore'yi 36'da oyundan aldı. Traore'nin yerine Amir girdi.
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