08 Mart 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor’dan kandil etkinliği

Konyaspor’dan kandil etkinliği
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Atiker 'da 'nin sabahında 'ya has "şivlilik" etkinliğinde, sevgi evlerindeki çocuklara çeşitli hediye ve şekerlemeler dağıtıldı.

Konyasporlu futbolcular, üç ayların başlangıcı 'nin sabahında 'ya has "şivlilik" etkinliğinde, sevgi evlerindeki çocuklara çeşitli hediye ve şekerlemeler dağıttı. Karatay Çocuk Evleri'ndeki etkinliğe, futbolculardan Filipovic ve katıldı.
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