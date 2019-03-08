08 Mart 2019, Cuma
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Konyaspor’dan kandil etkinliği
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Atiker Konyaspor'da Regaip Kandili'nin sabahında Konya'ya has "şivlilik" etkinliğinde, sevgi evlerindeki çocuklara çeşitli hediye ve şekerlemeler dağıtıldı.
Konyasporlu futbolcular, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında Konya'ya has "şivlilik" etkinliğinde, sevgi evlerindeki çocuklara çeşitli hediye ve şekerlemeler dağıttı. Karatay Çocuk Evleri'ndeki etkinliğe, futbolculardan Filipovic ve Ali Çamdalı katıldı.
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