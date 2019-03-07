07 Mart 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Atiker , 'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kombine pas çalışmasıyla devam eden idman, pas, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare antrenmana katılmadı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ın da formda olduğu söylenemez "Beşiktaş'ın da formda olduğu söylenemez"
İşte Şenol Güneş'in Milli Takım kadrosu! İşte Şenol Güneş'in Milli Takım kadrosu!
Aykut Kocaman'dan kaçan penaltı yorumu Aykut Kocaman'dan kaçan penaltı yorumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör