08 Mart 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2019

Atiker , 'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 3 kombine pas, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekipte tedavileri tamamlanan Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Fallou Diagne takımla birlikte çalışmalara başlarken, Adis Jahovic ile Mustapha Yatabare antrenmana katılmadı.



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