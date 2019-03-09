09 Mart 2019, Cumartesi

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2019

Spor Toto ’in 25. hafta maçında ’a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

Deplasmanda ile 25. hafta maçında karşılaşacak , son çalışmasını yaptı. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, el topu ve 5'e 3 ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare ve Adis Jahovic ile sarı kart cezalısı Ferhat Öztorun yarınki maçta forma giyemeyecek.
Vodafone Park Stadyumu'nda yarın saat 19:00'da başlayacak Beşiktaş - Atiker Konyaspor mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, tarihindeki 36. maça çıkacak. Oynanan 35 maçın 4'ünü Atiker Konyaspor, 19'unu Beşiktaş kazanırken, 12 mücadele berabere sona erdi.

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