27 Şubat 2019, Çarşamba
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Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 27.02.2019
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.
Daha sonra sahada 4 gruba ayrılan ve 4'e 1 pas çalışması ile idmana devam eden futbolcular, topla oyunun ardından çift kale maç yaptı.
Tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare, Fallou Diagne ve Moryke Fofana antrenmana katılmazken, Ömer Ali Şahiner ise takımdan ayrı çalıştı.
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