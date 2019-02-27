27 Şubat 2019, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Atiker , 'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada 4 gruba ayrılan ve 4'e 1 pas çalışması ile idmana devam eden futbolcular, topla oyunun ardından çift kale maç yaptı.

Tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare, Fallou Diagne ve Moryke Fofana antrenmana katılmazken, Ömer Ali Şahiner ise takımdan ayrı çalıştı.

Aykut Kocaman: "Ne yazık ki hakemler maçların sonuçlarını etkiliyor"

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