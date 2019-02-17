17 Şubat 2019, Pazar

ATİKER KONYASPOR

Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'de düşman yaratma sevdası var"

Fenerbahçe'de düşman yaratma sevdası var
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Sarı-lacivertli camianın bakış açısını eleştiren , “F.Bahçe’de düşman yaratma sevdası var. Alex ile beni karşı karşıya getirmek aptalca bir durum” dedi

, 'den 10 kişiyle puan çıkarırken geceye 'ın sözleri damga vurdu. Tecrübeli hoca, efsanesi olduğu Kanarya'da bazı kişilerin bakış açılarını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Kocaman "F.Bahçe'de düşman yaratma sevdası var. Alex ile beni karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bu aptalca. Ben Aykut Kocaman olarak edilecek ne yaptım? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi" dedi.

KEŞKE KARŞILAŞSAYDIK

Aykut Kocaman, Alex ile düşman olmadığını tekrarladı. Başarılı çalıştırıcı "Fenerbahçeliler ısrarla bu tuzağa düşüyor. Alex ile zaman zaman aramızda istenmeyen şeyler oldu ama şimdi o bambaşka hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Keşke maçta karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona" ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman kendilerini 10 kişi bırakan hakem 'u da eleştirdi ve "Eskiden hakem görmüyordu şimdi VAR ile kasıtlı vermiyor durumuna düşüyorlar" dedi.
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