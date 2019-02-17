17 Şubat 2019, Pazar
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KEŞKE KARŞILAŞSAYDIK
Aykut Kocaman, Alex ile düşman olmadığını tekrarladı. Başarılı çalıştırıcı "Fenerbahçeliler ısrarla bu tuzağa düşüyor. Alex ile zaman zaman aramızda istenmeyen şeyler oldu ama şimdi o bambaşka hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Keşke maçta karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona" ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman kendilerini 10 kişi bırakan hakem Fırat Aydınus'u da eleştirdi ve "Eskiden hakem görmüyordu şimdi VAR ile kasıtlı vermiyor durumuna düşüyorlar" dedi.
Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'de düşman yaratma sevdası var"
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Sarı-lacivertli camianın bakış açısını eleştiren Aykut Kocaman, “F.Bahçe’de düşman yaratma sevdası var. Alex ile beni karşı karşıya getirmek aptalca bir durum” dedi
Konyaspor, Kadıköy'den 10 kişiyle puan çıkarırken geceye Aykut Kocaman'ın sözleri damga vurdu. Tecrübeli hoca, efsanesi olduğu Kanarya'da bazı kişilerin bakış açılarını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Kocaman "F.Bahçe'de düşman yaratma sevdası var. Alex ile beni karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bu aptalca. Ben Aykut Kocaman olarak protesto edilecek ne yaptım? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi" dedi.
KEŞKE KARŞILAŞSAYDIK
Aykut Kocaman, Alex ile düşman olmadığını tekrarladı. Başarılı çalıştırıcı "Fenerbahçeliler ısrarla bu tuzağa düşüyor. Alex ile zaman zaman aramızda istenmeyen şeyler oldu ama şimdi o bambaşka hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Keşke maçta karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona" ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman kendilerini 10 kişi bırakan hakem Fırat Aydınus'u da eleştirdi ve "Eskiden hakem görmüyordu şimdi VAR ile kasıtlı vermiyor durumuna düşüyorlar" dedi.
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