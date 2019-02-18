18 Şubat 2019, Pazartesi
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Kocaman fark yarattı
Giriş Tarihi: 17.02.2019
10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'den puan alan Atiker Konyaspor'da istatistikler dikkat çekiyor.
Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'den puan almayı başaran Konyaspor, karşılaşmanın ardından ortaya çıkan performans verileri ile dikkat çekti. Fenerbahçe kat edilen mesafede 113 kilometreye ulaşırken, yeşil-beyazlılar ise 10 kişi mücadele etmesine rağmen maçı 110.5 kilometre ile tamamladı.
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