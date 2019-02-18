18 Şubat 2019, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Kocaman fark yarattı

Kocaman fark yarattı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2019

10 kişi kalmasına rağmen 'den puan alan Atiker 'da istatistikler dikkat çekiyor.

'de 10 kişi kaldığı maçta 'den puan almayı başaran , karşılaşmanın ardından ortaya çıkan performans verileri ile dikkat çekti. Fenerbahçe kat edilen mesafede 113 kilometreye ulaşırken, yeşil-beyazlılar ise 10 kişi mücadele etmesine rağmen maçı 110.5 kilometre ile tamamladı.
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