07 Şubat 2019, Perşembe
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Konya’da gözler Jahovıc’te
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Evkur Yeni Malatyaspor maçında gözler Jahovic'in üzerinde olacak.
En son Kasımpaşa karşısında 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Jahovic, 4 maçtır sessiz kaldı. Aykut Kocaman'ın özel olarak ilgilendiği Makedon santrfor, Malatya karşısında gol orucunu bozmak istiyor.
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