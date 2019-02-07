07 Şubat 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konya’da gözler Jahovıc’te

Konya’da gözler Jahovıc’te
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Evkur maçında gözler Jahovic'in üzerinde olacak.

En son karşısında 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Jahovic, 4 maçtır sessiz kaldı. 'ın özel olarak ilgilendiği Makedon santrfor, karşısında gol orucunu bozmak istiyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Bursada Anadolu derbisi Bursa'da Anadolu derbisi
Konyaspor’da Bursaspor hazırlıkları sürüyor Konyaspor’da Bursaspor hazırlıkları sürüyor
Ali Çamdalı yeniden Konyaspor’da Ali Çamdalı yeniden Konyaspor’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör