04 Şubat 2019, Pazartesi

BURSASPOR

Bursa'da Anadolu derbisi

Bursada Anadolu derbisi
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2019

4 maçtır yenilmeyen Bursa ve Konya, Bursa’da kozlarını paylaşacak. Konya kazanırsa 3. sıraya çıkacak, Timsah ise 2 aylık 3 puan hasretine son verecek.

Süper Lig'in iki önemli camiasını karşı karşıya getirecek maçta Bursaspor, Konyaspor'u bugün saat 20.00'de ağırlayacak. Ligde en son galibiyetini 2 Aralık 2018'de Alanya'ya karşı alan Timsah, yaklaşık 2 aydır galibiyete hasret. Son 4 maçından beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, kendisi gibi 4 maçtır bileği bükülmeyen renktaşını eli boş gönderip üst sıralara tırmanmak istiyor. Ligde 31 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde 14 maçı Bursa kazanırken, 8 karşılaşmada gülen taraf Konya oldu. 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda oynanan maç 1-1 sonuçlandı. Bursaspor'da sakatlığı nedeniyle Sakho yok. Konyaspor'da da Hurtado, Hadziahmetovic, Jonsson, Traore ve Selim Ay forma giyemeyecek.

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