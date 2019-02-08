Fikstür lehimize dönüyor

Süper Lig’de 5 maçtır bileği bükülmeyen Konyaspor’da Aykut Kocaman, fikstürün lehlerine döndüğünü vurgularken, Yeni Malatyaspor maçının zorluğuna dikkat çekti.

Aykut Kocaman'la çıkışa geçen Konya, Malatya hazırlıklarını sürdürüyor. Aykut Kocaman, şu ana kadar takımla 8 maça çıktıklarını, bunların 5'ini hatırı sayılır deplasmanlarda oynadıklarını ifade etti. Geçen hafta Bursaspor maçının neler yapabileceklerini, nelerle karşılaşabileceklerini göstermesi açısından test maçı gibi olduğunu belirten Kocaman, "Şimdi biraz fikstür bu anlamda, en azından kağıt üzerinde lehimize dönecek gibi gözüküyor. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor, içeride veya dışarıda" değerlendirmesinde bulundu.



KARŞILIKLI TAKTİK SAVAŞI YAŞANACAK

Aykut Kocaman, Malatyaspor'la bir taktik savaşına gireceklerini vurguladı. Başarılı teknik adam, "Malatyaspor, oyunu doğru oynamaya çalışan bir takım. Bütün bu ana veriler maçın, hem onlar hem bizim adımıza zorlu geçeceğini gösteriyor" yorumunu yaptı.