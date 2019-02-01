01 Şubat 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor’da Bursaspor hazırlıkları sürüyor

Konyaspor’da Bursaspor hazırlıkları sürüyor
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 Giriş Tarihi: 01.02.2019

, maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeniden edilen da antrenmanda yer aldı.

'in 20. hafta maçında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Selim Ay ile Petar Filipovic takımla çalıştı.

Devre arası döneminin son günü yeniden transfer edilerek sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan da antrenmana katıldı. Koşu, topla yapılan ısınma hareketleri, 5'e 3 ile başlayan antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi.
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