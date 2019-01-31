31 Ocak 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Ali Çamdalı yeniden Konyaspor’da

Ali Çamdalı yeniden Konyaspor’da
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2019

eski takım kaptanı ile sezon sonuna kadar yeniden anlaştı.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Leonard Zuta'yı katan 'da başka transfer yapılmayacağı duyurulmasına rağmen Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle eski takım kaptanı transfer edildi. Geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giyecek. Çamdalı'nın 200 bin TL garanti para ve maç başı 50 bin TL alacağı öğrenildi.
Yeşil-beyazlıların ve Süper Kupayı kazandığı kadroda yer alan Ali Çamdalı geçen sezon bir süre kadro dışı bırakıldıktan sonra yollar ayrılmıştı.

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 11 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu bir kez fileleri havalandırdı.

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