27 Ocak 2019, Pazar

ATİKER KONYASPOR

Konya’da mutlu son! Milosevic...

ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2019

Konyaspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Deni Milosevic konusunda mutlu sona ulaştı.

Yeşil beyazlılar, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımda kalmasını istediği 24 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

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