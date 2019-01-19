19 Ocak 2019, Cumartesi

ATİKER KONYASPOR

Aykut Kocaman:“Bu maç bizim yönümüzü belirleyecek bir karşılaşmaydı”

“Bu maç yönümüzü belirleyecek bir karşılaşmaydı”
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Atiker ’da Teknik Direktörü , "Yön belirlemeye çalışan takımlardan biriyiz. Bu maç da bizim yönümüzü belirleyecek bir karşılaşmaydı" dedi.

Teknik Direktörü , 2-1 galip ayrıldıkları Erzrurumspor deplasmanı sonrası açıklamalarda bulundu. İlk yarı planladıkları bir oyun anlayışını sergilediklerini ifade eden Kocaman, "Yön belirlemeye çalışan takımlardan biriyiz. Bu maç da bizim yönümüzü belirleyecek bir karşılaşmaydı. Kazanma odaklı takımız, iyi , güzel futboldan ziyade, 'daha fazla puan, daha çok nasıl maç kazanırız' amacında bir takımız. İlk yarı planladığımız gibi geçti. İstekli bir takımı kalemize fazla yaklaştırmadık. Özellikle ilk yarının sonlarından itibaren kontrolü ele geçirdik. Devreyi önde bitirmeyi başardık. İkinci yarıya biraz daha öne gitmeyi isteyerek başladık. Biraz daha üstün oynadık, kornerden bulduğumuz golle 2-0 öne geçtik. Takımların o anki haline bakıldığı zaman maç bitti dendiği anda Serkan sezonun nazarlık olabilecek şekilde yediği golle oyundaki kontrolümüz kayboldu. BB. Erzurumspor, direk toplarla kalemize gelmeye başladı. Kazanma odaklı olmak istiyoruz. Bu şekilde kendi adımıza son derece mutlu olduğumuz söylenebilir" dedi.

Kocaman, basın mensuplarının Yatabare'nin Erzurumspor'a transferi konusunda ise konunun kulüpler arasında görüşüleceğini, henüz kendisine bir bilgi ulaşmadığını söyledi. Kocaman, Erzurumspor'un öncelikle Konyaspor yönetimiyle konuşmaya başlamasını istedi.

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