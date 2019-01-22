22 Ocak 2019, Salı

ATİKER KONYASPOR

Musa Araz Afjet Afyonspor'a kiralandı

Musa Araz Afjet Afyonspora kiralandı
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

, 'ı sezon sonuna kadar 'a kiralandığını açıkladı.

2017-2018 sezonu başında yeşil beyazlılara katılan 25 yaşındaki , geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda takımı adına 28 karşılaşmaya çıkarak 3 gol atmayı başardı. Bu sezon hem ligde hem de karşılaşmalarında forma şansı bulamayan Musa Araz, sezon sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden 'a kiralandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Musa Araz sezon sonuna kadar Afjet Afyonspor'a kiralanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Aykut Kocaman:"Bu maç bizim yönümüzü belirleyecek bir karşılaşmaydı"

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