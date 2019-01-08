Sol beke Zuta
Konyaspor, ilk transferini Hırvatistan’da Rijeka’dan 26 yaşındaki Makedon asıllı İsveçli sol bek Zuta ile yaptı
Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe gelişiyle çıkışa geçen Konyaspor, transferde de boş durmuyor. Yeşil-beyazlılar, Hırvatistan'da Rijeka takımının Makedon asıllı İsveçli sol beki Leonard Zuta'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcunun bugün imzayı atması bekleniyor. 2015-16'da İsveç ekibi Hacken'dan Rijeka'ya transfer olan Zuta, takımın değişmez isimlerinden oldu. Kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek olan genç sol bek, Rijeka'da toplamda 139 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Bu sezon 17 maçta forma giyen Zuta, 2 de asist yaptı. Makedonya Milli Takımı'yla da 15 maçta boy gösterdi.
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