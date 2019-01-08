08 Ocak 2019, Salı

ATİKER KONYASPOR

Sol beke Zuta

Sol beke Zuta
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2019

, ilk transferini ’da ’dan 26 yaşındaki Makedon asıllı İsveçli sol bek Zuta ile yaptı

'ın teknik direktörlüğe gelişiyle çıkışa geçen , transferde de boş durmuyor. Yeşil-beyazlılar, 'da takımının Makedon asıllı İsveçli sol beki Leonard Zuta'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcunun bugün imzayı atması bekleniyor. 2015-16'da ekibi Hacken'dan Rijeka'ya olan Zuta, takımın değişmez isimlerinden oldu. Kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek olan genç sol bek, Rijeka'da toplamda 139 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Bu sezon 17 maçta forma giyen Zuta, 2 de asist yaptı. Makedonya 'yla da 15 maçta boy gösterdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Konyaspor ilk hazırlık maçında galip Konyaspor ilk hazırlık maçında galip
Konyaspor ilk hazırlık maçında galip Konyaspor ilk hazırlık maçında galip
Konyasporun en istikrarlıları Serkan ve Skubic Konyaspor'un en istikrarlıları Serkan ve Skubic
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör