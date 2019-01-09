09 Ocak 2019, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor'un devre arası kampı

Atiker Konyasporun devre arası kampı
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

, 'in ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kampta teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda iki grup halinde kuvvet ve "core" çalışması yaptı.

Daha sonra sahada koşu, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile devam eden antrenman, 5'e 3, 3'e 2 ve 2'ye 1 savunma-hücum organizasyon çalışması ile tamamlandı.

'un dün renklerine bağladığı defans oyuncusu Leonard Zuta ise bugün ilk defa takımla idmana çıktı.

Tedavilerine devam edilen Selim Ay, Uğur Demirok, Jens Jonsson, Moryke Fofana ve Fallou Diagne ise takımdan ayrı çalıştı.

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