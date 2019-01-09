Atiker Konyasporun devre arası kampı

Atiker Konyaspor'un devre arası kampı
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kampta teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda iki grup halinde kuvvet ve "core" çalışması yaptı.
Daha sonra sahada koşu, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile devam eden antrenman, 5'e 3, 3'e 2 ve 2'ye 1 savunma-hücum organizasyon çalışması ile tamamlandı.
Atiker Konyaspor'un dün renklerine bağladığı defans oyuncusu Leonard Zuta ise bugün ilk defa takımla idmana çıktı.
Tedavilerine devam edilen Selim Ay, Uğur Demirok, Jens Jonsson, Moryke Fofana ve Fallou Diagne ise takımdan ayrı çalıştı.
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