06 Ocak 2019, Pazar
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Atiker Konyaspor ilk hazırlık maçında galip
Giriş Tarihi: 06.01.2019
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 yendi.
Konya ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmada gol perdesini Volkan Fındıklı ile açan Atiker Konyaspor'a yanıt 44'üncü dakikada Gökhan Karadeniz ile geldi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarıya Ömer Ali Şahiner'in golü ile başlayan Konya temsilcisi, 73'üncü dakikada Adis Jahovic'in ayağından bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkardı ve mücadeleyi 3-1'lik galibiyetle noktaladı.
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