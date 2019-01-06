06 Ocak 2019, Pazar

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor ilk hazırlık maçında galip

Konyaspor ilk hazırlık maçında galip
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2019

'de ikinci devre kamp çalışmalarını 'nın Belek beldesinde sürdüren , hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 yendi.

Konya ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmada gol perdesini Volkan Fındıklı ile açan 'a yanıt 44'üncü dakikada Gökhan ile geldi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya Ömer Ali Şahiner'in golü ile başlayan Konya temsilcisi, 73'üncü dakikada Adis Jahovic'in ayağından bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkardı ve mücadeleyi 3-1'lik galibiyetle noktaladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Konyasporun en istikrarlıları Serkan ve Skubic Konyaspor'un en istikrarlıları Serkan ve Skubic
“Çok net bir penaltı atlanmış” “Çok net bir penaltı atlanmış”
Akhisarda sessiz gece Akhisar'da sessiz gece
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör