Rıza Çalımbay: 3 puan için çıkmıştık ama 1 puanla yetindik
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rize karşısına 3 puan için çıktıklarını fakat 1 puanla yetindiklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasında Çaykur Rizespor evinde Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 1-1'lik beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Maçın başından sonuna kadar kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptık. Çok pozisyonlarda yakaladık ama son paslarda dikkat edemedik. Çok güzel bir maç oldu. Son andaki olaylar olmasa hakikatten çok güzeldi. Benim düşüncem içeride ve dışarıda galibiyetle oynamak, başka bir düşüncem yok. Deplasmanda alınmış 1 puan iyi bir puan. 3 puan için çıkmıştık ama 1 puanla yetindik ama takımın oyunundan memnunum" ifadelerini kullandı.
Uğur Demirok'un saha içerisindeki taraftara yönelik tepkisinin doğru olmadığını dile getiren Çalımbay, "Futbolcunun tepki vermesi doğru değil. Taraftar sonuçta bağırır ama futbolcu tepki göstermemeli. Uğur ile konuştuğumuzda hak etmediğim bir şekilde bağırıldı bende tepki gösterdim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!