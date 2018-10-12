    12 Ekim 2018, Cuma

    ATİKER KONYASPOR

    Rıza Çalımbay: Bu arayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor

    “Bu arayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor”
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    Atiker Konyaspor , lar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini ve oynayacakları mücadelesinde tek düşüncelerinin galibiyetle ayrılmak olduğunu ifade etti.

    lar nedeniyle lige verilen aranın kendileri için çok iyi olacağını vurgulayan , "Bu arayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ama sakat ve milli takımlara giden arkadaşlarımız olunca beraber çalışamıyoruz. Bundan dolayı sıkıntılarımız var. Bilindiği gibi Hurtado, uzun bir süreden sonra ilk defa 90 dakika bir lig maçı oynadı. Bize geldiğinde hazır değildi. Bugüne kadar hazır olmasını bekledik. Arayı iyi değerlendireceğiz" dedi.

    Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sezonun 9. haftasında deplasmanda oynayacakları maçıyla ilgili olarak, "Ligde kolay maç yok. Her maç çok zor. Çaykur Rizespor maçı da kolay olmayacak. Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Galibiyete oynamamız gerekiyor. Oyundan hiç kopmamamız gerekiyor. Mesela, maçı. Çok basit, yemememiz gereken 2 tane gol yedik. Öyle golleri yemememiz gerekiyor. Bunları yemezsek biz her takıma gol atarız. Mutlaka gol atarız. Bizim başka hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü biz hem deplasmanda hem de iç saha maçlarında galibiyete oynuyoruz. Çaykur Rizespor maçını da kazanmak için uğraşacağız. Başka bir düşüncemiz yok. Lig çok uzun ve zor bir maraton. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçından sonra geleceğiz 1 hafta sonra Cumartesi günü iç sahada ile oynayacağız. Zorlu maçlar devam edecek. Onun için bir tek Çaykur Rizespor maçı değil, kalan tüm maçlarımıza mükemmel şekilde konsantre olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, Atiker Konyasporlu oyuncular Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı.

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