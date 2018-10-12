Atiker Konyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini ve oynayacakları Çaykur Rizespor mücadelesinde tek düşüncelerinin galibiyetle ayrılmak olduğunu ifade etti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendileri için çok iyi olacağını vurgulayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bu arayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ama sakat ve milli takımlara giden arkadaşlarımız olunca beraber çalışamıyoruz. Bundan dolayı sıkıntılarımız var. Bilindiği gibi Hurtado, uzun bir süreden sonra ilk defa 90 dakika bir lig maçı oynadı. Bize geldiğinde hazır değildi. Bugüne kadar hazır olmasını bekledik. Arayı iyi değerlendireceğiz" dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sezonun 9. haftasında deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak, "Ligde kolay maç yok. Her maç çok zor. Çaykur Rizespor maçı da kolay olmayacak. Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Galibiyete oynamamız gerekiyor. Oyundan hiç kopmamamız gerekiyor. Mesela, Göztepe maçı. Çok basit, yemememiz gereken 2 tane gol yedik. Öyle golleri yemememiz gerekiyor. Bunları yemezsek biz her takıma gol atarız. Mutlaka gol atarız. Bizim başka hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü biz hem deplasmanda hem de iç saha maçlarında galibiyete oynuyoruz. Çaykur Rizespor maçını da kazanmak için uğraşacağız. Başka bir düşüncemiz yok. Lig çok uzun ve zor bir maraton. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçından sonra geleceğiz 1 hafta sonra Cumartesi günü iç sahada Medipol Başakşehir ile oynayacağız. Zorlu maçlar devam edecek. Onun için bir tek Çaykur Rizespor maçı değil, kalan tüm maçlarımıza mükemmel şekilde konsantre olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Atiker Konyasporlu oyuncular Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı.