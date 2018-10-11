11 Ekim 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Atiker Konyaspor'da Rizespor mesaisi başladı
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Konyaspor, 3 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Atiker Konyaspor, 3 günlük iznin ardından 9'uncu hafta deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana Milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavi olan Fallou Diagne ve Mustapha Yatabare katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!