    11 Ekim 2018, Perşembe

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor'da Rizespor mesaisi başladı

    Konyasporda Rizespor mesaisi başladı
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Konyaspor, 3 günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına başladı.

    'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan , 3 günlük iznin ardından 9'uncu hafta deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana Milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavi olan Fallou Diagne ve Mustapha Yatabare katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.

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