Konya Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Göztepe maçında basit 2 gol yedik. Bunları yemezsek her takıma gol atarız. Başka sıkıntımız yok” diye konuştu

Konya Teknik Direktör Rıza Çalımbay milli arayı iyi değerlendirip, Rize'de tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyledi. Çalımbay, "Bu arayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ama sakat ve milli takımlara gidenler olunca beraber çalışamıyoruz. Bundan dolayı sıkıntılarımız var" dedi. Rıza Çalımbay basit goller yediklerini belirterek, tek sorunlarının bu olduğunun da altını çizdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rize maçı da kolay olmayacak. Oyundan kopmamamız gerekiyor. Göztepe maçında basit 2 gol yedik. Bunları yemezsek her takıma gol atarız. Başka hiçbir sıkıntımız yok Çünkü biz hem deplasmanda hem de iç saha maçlarında galibiyete oynuyoruz" değerlendirmesini yaptı