Rıza Çalımbaydan Beşiktaşa gözdağı!

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a gözdağı!
“Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık. Jahovic cezalı, kırmızı görmesi kötü oldu. Ama rakip kim olursa olsun hep 3 puan için mücadele ederim
Göztepe'de puansız dönen Konyaspor, bu yenilginin telafisini Beşiktaş karşılaşmasıyla yapmak istiyor. A Spor'a konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, eski takımı Beşiktaş karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerinin altını çizdi. Çalımbay, "Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık. kupada kırmızı kart gören golcümüz Adis Jahovic'in oynamaması kötü oldu. Ama ben kimle oynarsam oynayayım hep 3 puan için mücadele ederim. Fenerbahçe maçını da kazanmaya oynadık ama olmadı" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye yenilen ve yoğun bir maç trafiği içindeki güçlü rakiplerinin yorgunluğuyla ilgili olarak tecrübeli çalıştırıcı, "Dinlenirler maça kadar. Moral bozukluğuna gelince de bunlar futbolun içinde olan şeyler. Beşiktaş yıllarca aynı tempoyla oynuyor. Bizim için avantaj olmayacak. Hatta dezavantaj olabilir. Üst üste iki maç kaybetmek istemezler. Fenerbahçe maçı da öyle oldu. Fenerbahçe, final havasında çıktı. Dikkatli olmalıyız" diye konuştu
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