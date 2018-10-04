    04 Ekim 2018, Perşembe

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    , 'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Daha sonra 5'e 2 pas organizasyonuyla devam eden antrenman, pas çalışmasıyla sona erdi.

    Antrenmana tedavisine devam edilen katılmazken, Petar Filipovic idmanın büyük bölümünde takımla çalıştı.

    SOBE'DEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

    Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), maçının hasılatını vakfa bağışlayan Konyaspor'a teşekkür ziyaretinde bulundu. .

    Vakfın yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler ve velileri, Konyaspor yönetimiyle görüştükten sonra antrenman sahasında futbolcularla bir araya geldi.

    Topluca çektirilen fotoğrafın ardından, futbolcular SOBE öğrencileriyle ayrı ayrı ilgilendi, sohbet etti.

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