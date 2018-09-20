    21 Eylül 2018, Cuma

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

    Atiker Konyasporda Kayserispor maçı hazırlıkları
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    , 'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman pas ve taktik çalışmayla devam etti.

    Futbolcular, antrenmanı şut ve gol çalışmasıyla tamamladı.

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