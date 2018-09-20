Atiker Konyasporda Kayserispor maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman pas ve taktik çalışmayla devam etti.

Futbolcular, antrenmanı şut ve gol çalışmasıyla tamamladı.