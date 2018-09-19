Atiker Konyasporlu yöneticiler ve futbolcular, vatandaşlara aşure dağıttı.

Zafer Meydanı'nda düzenlenen Aşure Günü'ne asbaşkanlar Mehmet Günbaş, Osman Koçak, Recep Çınar, yönetim kurulu üyesi Dursun Kabakçıoğlu ile futbolcular Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic ve Ferhat Öztorun katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure dağıtımında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Açıklamalarda bulunan asbaşkan Mehmet Günbaş, "Bildiğiniz üzere Konyaspor olarak sürekli sosyal sorumluluk projeleri içinde olduk. Dini ve milli günlerde hep beraber olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bugün vatandaşlarımıza, Konyalılara ve taraftarımıza Aşure Gününde ikramımız oldu. Futbolcularımız da bizi kırmadı etkinliğimize katıldılar. Allah kabul etsin. Önümüzde bir Kayseri maçı var. Hep birlikte inşallah Kayseri'ye giderek 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON"

Çok güzel bir organizasyon olduğunu belirten Ferhat Öztorun ise, "Allah kabul etsin. Taraftarımızla böylesine anlamlı bir günde birlikte olmak güzeldi. Çok güzel bir organizasyon oldu. Önümüzde zorlu bir Kayseri maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah en güzel sonuçla Kayseri'den döneceğiz" diye konuştu.