Spor Toto Süper Ligde görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Haftaya 12 puanla zirvede giren takımlardan Galatasaray, Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 13 puanla liderliğe yükseldi.

HAFTANIN SONUÇLARI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-1

Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Kayserispor-Atiker Konyaspor: 0-2

Trabzonspor-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Akhisarspor-Galatasaray: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1

PUAN DURUMU

Ligde 6. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6 4 1 1 11 3 8 13 2. GALATASARAY 6 4 0 2 14 9 5 12 3. KASIMPAŞA 6 4 0 2 12 10 2 12 4. BEŞİKTAŞ 6 3 2 1 11 8 3 11 5. ATİKER KONYASPOR 6 3 2 1 10 7 3 11 6. EVKUR YENİ MALATYASPOR 6 3 1 2 6 4 2 10 7. MKE ANKARAGÜCÜ 6 3 1 2 8 7 1 10 8. ANTALYASPOR 6 3 1 2 10 13 -3 10 9. GÖZTEPE 6 3 0 3 6 6 0 9 10. AYTEMİZ ALANYASPOR 6 3 0 3 4 10 -6 9 11. KAYSERİSPOR 6 2 2 2 5 6 -1 8 12. TRABZONSPOR 6 2 1 3 10 8 2 7 13. FENERBAHÇE 6 2 1 3 6 7 -1 7 14. AKHİSARSPOR 6 1 2 3 7 8 -1 5 15. BURSASPOR 6 0 5 1 4 5 -1 5 16. DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 2 3 6 11 -5 5 17. ÇAYKUR RİZESPOR 6 0 3 3 5 8 -3 3 18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 6 0 2 4 5 10 -5 2

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

28 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

29 Eylül Cumartesi:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

1 Ekim Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)