    25 Eylül 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Spor Toto Süper Lig'de görünüm

    Spor Toto Süper Ligde görünüm
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 24.09.2018

    'de 6. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

    Ligde 6. haftanın kapanış maçında ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

    Haftaya 12 puanla zirvede giren takımlardan , Akhisarspor'a 3-0, ise Aytemiz 'a 2-1 mağlup oldu. ise ile 0-0 berabere kaldı.

    Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 13 puanla liderliğe yükseldi.

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-1

    Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

    Evkur -Çaykur Rizespor: 1-0

    Kayserispor-Atiker : 0-2

    Trabzonspor-: 1-2

    Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

    Antalyaspor-Demir Grup : 2-1

    Akhisarspor-Galatasaray: 3-0

    Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1

    PUAN DURUMU

    Ligde 6. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    TakımlarOGBMAYAVP
    1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR6411113813
    2.GALATASARAY6402149512
    3.KASIMPAŞA64021210212
    4.BEŞİKTAŞ6321118311
    5.ATİKER KONYASPOR6321107311
    6.EVKUR YENİ MALATYASPOR631264210
    7.MKE ANKARAGÜCÜ631287110
    8.ANTALYASPOR63121013-310
    9.GÖZTEPE63036609
    10.AYTEMİZ ALANYASPOR6303410-69
    11.KAYSERİSPOR622256-18
    12.TRABZONSPOR621310827
    13.FENERBAHÇE621367-17
    14.AKHİSARSPOR612378-15
    15.BURSASPOR605145-15
    16.DEMİR GRUP SİVASSPOR6123611-55
    17.ÇAYKUR RİZESPOR603358-33
    18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR6024510-52

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

    28 Eylül Cuma:

    20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ()

    29 Eylül Cumartesi:

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

    16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

    19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

    30 Eylül Pazar:

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

    16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

    19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

    1 Ekim Pazartesi:

    20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

    20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. Fatih Terim)

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