Atiker Konyasporda Kayserispor maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Zorlu maçlar serisine Kayserispor ile devam edeceklerini ifade eden Çalımbay, tek düşüncelerinin sahadan en iyi sonuçla ayrılmak olduğunu belirtti.
Takımda sakat oyuncuların bulunduğunu ve yeni transferlerden bazılarının hazır olmadığını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:
"Biz şu anda takımımızı oturtamadık. Yeni transfer olan arkadaşlarımızdan faydalanamadık. Bizim önümüzde yine zorlu bir periyot var. Kayserispor deplasmanı, sonra Yeni Amasyaspor kupa maçı, arkasından Göztepe ve Beşiktaş maçları var. Bu 3 lig ve 1 kupa maçını bizim mutlaka iyi bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçı bizim için tabii ki çok önemliydi ama diğer maçlar da bizim için çok çok önemli. Bunların hepsini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Şu andaki düşüncemiz o."
Bu hafta deplasmanda Kayserispor ile yapacakları maça hazır olduklarını belirten Çalımbay, "Bence ligde kolay maç yok. Bana göre bütün maçlar zor. 'Şu maçı biz garanti kazanırız' denecek bir maç yok. Zaten lig kendini belli etti. Şu anda herkesin mağlubiyeti var. Mağlubiyeti olmayan takım yok. Onun için 'o maç, bu maç' diye ayrım yok. Kayserispor da öyle. Çok iyi netice alan, kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Her şeyin farkındayız. Biz de bu oynadığımız oyunun üstüne koymaz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremezsek işimiz zor ama kendimize güveniyoruz. Kayserispor karşısında elimizden gelenin en iyisini yaparak, istediğimiz sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kayserispor maçı hazırlıkları
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Atiker Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho
- Galatasaray'ın genç kalecileri kampta konuştu
- 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve şampiyon oldu (GENİŞ ÖZET İZLE)