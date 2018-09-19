Atiker Konyasporda Kayserispor maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay , Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Fenerbahçe karşısında oynadıkları oyuna sevindiklerini, ancak alınan yenilgiye üzüldüklerini söyledi.

Zorlu maçlar serisine Kayserispor ile devam edeceklerini ifade eden Çalımbay, tek düşüncelerinin sahadan en iyi sonuçla ayrılmak olduğunu belirtti.

Takımda sakat oyuncuların bulunduğunu ve yeni transferlerden bazılarının hazır olmadığını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Biz şu anda takımımızı oturtamadık. Yeni transfer olan arkadaşlarımızdan faydalanamadık. Bizim önümüzde yine zorlu bir periyot var. Kayserispor deplasmanı, sonra Yeni Amasyaspor kupa maçı, arkasından Göztepe ve Beşiktaş maçları var. Bu 3 lig ve 1 kupa maçını bizim mutlaka iyi bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçı bizim için tabii ki çok önemliydi ama diğer maçlar da bizim için çok çok önemli. Bunların hepsini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Şu andaki düşüncemiz o."

Bu hafta deplasmanda Kayserispor ile yapacakları maça hazır olduklarını belirten Çalımbay, "Bence ligde kolay maç yok. Bana göre bütün maçlar zor. 'Şu maçı biz garanti kazanırız' denecek bir maç yok. Zaten lig kendini belli etti. Şu anda herkesin mağlubiyeti var. Mağlubiyeti olmayan takım yok. Onun için 'o maç, bu maç' diye ayrım yok. Kayserispor da öyle. Çok iyi netice alan, kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Her şeyin farkındayız. Biz de bu oynadığımız oyunun üstüne koymaz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremezsek işimiz zor ama kendimize güveniyoruz. Kayserispor karşısında elimizden gelenin en iyisini yaparak, istediğimiz sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor maçı hazırlıkları

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Atiker Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.