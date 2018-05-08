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    08 Mayıs 2018, Salı

    ATİKER KONYASPOR

    Eto'o'dan Fransızlara tokat gibi Erdoğan yanıtı!

    Etoodan Fransızlara tokat gibi Erdoğan yanıtı!
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Atiker Konyaspor'un Kamerunlu yıldızı Fransızlar'ın ünlü France Football dergisine özel bir röportaj verdi, Yıldız oyuncu Cumhurbaşkanı 'la ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplarla Fransızları şoka uğrattı.

    İşte Fransızlar'ın soruları ve Eto'o'nun çarpıcı cevapları:

    Soru: "Üç Şampiyonlar Ligi olan biri Süper Lig'de alt sıralarda yer alan bir takımın forveti ne yapıyor?"

    Eto'o: "Beni bugün motive eden dün olduğu gibi tutku. Her zaman gol atmalı, her zaman oyunu değiştiren o pası vermeli ve insanları mutlu etmeliyim. 2014'te futbolu bırakmaya karar vermiştim. Bir aylık tatilin ardından şunu fark ettim; sabah kalkıp idmana gitmeli, soyunma odasında vakit geçirmeli, attığım gole sevinmeliyim. Bunlar küçük yaşlardan beri yaşadığım duygular. Sevgili eşim beni devam etme konusunda cesaretlendirdi."

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