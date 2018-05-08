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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

    Atiker Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 12 Mayıs Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Futbolcular, teknik çalışmanın ardından 6'ya 3 top kapma çalışması ile idmana devam etti.

    Daha sonra 8'e 8 dar alanda topa sahip olma oynayan futbolcular, antrenmanı turnuva maçlarıyla tamamladı.

    Öte yandan, Selim Ay, Eren Albayrak ve Abdou Razack Traore takımdan ayrı çalışma yaptı.

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