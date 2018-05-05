Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Karademir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

15. dakikada gelişen Konyaspor atağında Eto'o'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Rybka topu çeldi.



32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.



34. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Fofana'nın gelişine vuruşu üsten dışarı gitti.



35. dakikada Atiker Konyaspor'da sol kanattan ceza sahası içine giren Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.



37. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Eto'o topu ağlarla buluşturdu: 0-1

62. dakikada Ömer Ali'nin soldan ceza sahasına doğru gönderdiği kornerde defansın ters kafa vuruşu üstten kornere gitti.



73. dakikada ceza sahası dışından Leandinho'nun çektiği şutunda top yandan auta çıktı.



78. dakikada Skubic sağdan arka direğe doğru ortaladı. Fofana'nın vuruşu direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.



86. dakikada Atiker Konyaspor'da Vedat Bora sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.



88. dakikada Leandrinho rakip ceza sahasına girmeden kaleye çektiği şutta top savunmadan geri göndü.

Mücadeleyi Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.