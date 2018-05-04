04 Mayıs 2018, Cuma
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Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Atiker Konyaspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Atiker Konyaspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve 8'e 2 ile başladı. El topu ile devam eden antrenman reaksiyon-sürat çalışması ile sona erdi. Antrenmanda tedavisi devam eden Abdou Razack Traore ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde koşu ve topla çalışma yaptı.
Yeşil beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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