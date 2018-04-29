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    29 Nisan 2018, Pazar

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor, Bursaspor maçına hazır

    Atiker Konyaspor, Bursaspor maçına hazır
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan yeşil-beyazlılar, koordinasyon çalışmasının ardından 8'e 2 top kapma oynadı.

    El topu çalışması ile süren idman, reaksiyon ve sürat çalışması ile sona erdi.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Bursaspor-Atiker Konyaspor maçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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