29 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Atiker Konyaspor, Bursaspor maçına hazır
Giriş Tarihi: 29.04.2018
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan yeşil-beyazlılar, koordinasyon çalışmasının ardından 8'e 2 top kapma oynadı.
El topu çalışması ile süren idman, reaksiyon ve sürat çalışması ile sona erdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Bursaspor-Atiker Konyaspor maçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ATİKER KONYASPOR HABERLERİ