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    13 Nisan 2018, Cuma

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları devam etti

    Atiker Konyasporda Antalyaspor hazırlıkları devam etti
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    , deplasmanda karşılaşacağı maçının hazınrlıklarını sürdürüyor.

    'in 29'uncu haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı Oyuncular daha sonra gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman boyunca oyuncuların neşeli olduğu gözlendi.

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