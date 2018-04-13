Atiker Konyasporda Antalyaspor hazırlıkları devam etti

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Atiker Konyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları devam etti
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018
Atiker Konyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazınrlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı Oyuncular daha sonra gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman boyunca oyuncuların neşeli olduğu gözlendi.
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