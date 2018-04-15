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    15 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Antalyaspor ile Konyaspor golsüz berabere kaldı

    Antalyada gol sesi yok
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    ’in 29. haftasında , sahasında ile golsüz berabere kaldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

    14. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Bourabia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından auta çıktı.

    21. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın ceza yayı gerisinde meşin yuvarlakla buluşturduğu Bourabia'nın şutunda, top üstten dışarıya gitti.

    28. dakikada Doukara'nın pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Jevtovic'in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

    41. dakikada Emre Güral'ın ceza yayı sağından ortasında, lu oyuncuların müdahalesiyle önüne düşen meşin yuvarlağa vuran Jevtovic, topu dışarıya gönderdi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

    Öte yandan, maç öncesi saha kenarında ısınan 'un eski oyuncusu, Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o'ya kırmızı-beyazlı bazı taraftarlar tepki gösterdi. Kamerunlu yıldız futbolcu, Antalyasporlu bazı taraftarların kendisine attığı sahte dolarları toplayıp stat görevlisine


    MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

    48. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Eto'o'nun pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun vuruşu yandan dışarı çıktı.
    60. dakikada Djourou'nun kafayla indirdiği topla ceza sahası dışında buluşan Bourabia'nın sert şutu kalenin üzerinden auta gitti.
    74. dakikada Yekta'nın pasında topla buluşan Charles'in yaklaşık 35 metreden yaptığı sert vuruş kalenin üzerinden auta çıktı.

    Stat: Antalya

    Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Kısal xx

    Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Diego Angelo xx, Djourou xx, Sakıb Aytaç xx, Charles xx, Yekta Kurtuluş xx, Jevtovic xx (Harun Alpsoy dk. 90 ?), Nazım Sangare xx (Chico dk. 90+1 ?), Emre Güral xx (Deniz Kadah dk. 67 xx), Doukara xx
    Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Ferhat Kaplan, Musa Nizam
    Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

    Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Skubic xx, Selim Ay xx, Ali Turan xx, Ferhat Öztorun xx, Bourabia xx, Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Fofana xx (Volkan Şen dk. 71 x), Milosevic xx (Moke dk. 90 ?), Eto'o x (Jahovic dk. 76 x)
    Yedekler: Carlgen, Volkan Fındıklı, Eren Albayrak, Orkan Çınar, Vedat Bora, Musa Araz, Yatabare
    Teknik Direktör: Sergen Yalçın

    Sarı kartlar: Boffin, Nazım Sangare (Antalyaspor), Skubic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

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