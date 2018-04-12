Atiker Konyasporda Antalyaspor maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışmasının ardından antrenman, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyun ile devam etti.

Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz'ın da takip ettiği idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Öte yandan tedavisi devam eden Amir Hadziahmetovic, fizyoterapist Salih Kırışka ile takımdan ayrı çalıştı.