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    12 Nisan 2018, Perşembe

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

    Atiker Konyasporda Antalyaspor maçı hazırlıkları
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    , 'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışmasının ardından antrenman, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyun ile devam etti.

    Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz'ın da takip ettiği idman, taktik çalışma ile sona erdi.

    Öte yandan tedavisi devam eden Amir Hadziahmetovic, fizyoterapist Salih Kırışka ile takımdan ayrı çalıştı.

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