Sivası yenersek kontrol bizde

Sivasspor'u ağırlayacak ateş hattındaki Konya’da Ferhat Öztorun, Yiğido’yla yapacakları kritik maçın önemine değindi.

30 yaşındaki sol bek, "Evimizde Kayseri'yi yenmemiz, arkasından Osmanlı'ya yenilmememiz morallerimizi yerine getirdi. Son iki haftadır her şey yolunda gidiyor. İnşallah Sivasspor maçında da galip gelirsek her şey kontrolümüzde olacak" dedi.