Sivası yenersek kontrol bizde

05 Nisan 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
"Sivas'ı yenersek kontrol bizde"
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Sivasspor'u ağırlayacak ateş hattındaki Konya’da Ferhat Öztorun, Yiğido’yla yapacakları kritik maçın önemine değindi.
30 yaşındaki sol bek, "Evimizde Kayseri'yi yenmemiz, arkasından Osmanlı'ya yenilmememiz morallerimizi yerine getirdi. Son iki haftadır her şey yolunda gidiyor. İnşallah Sivasspor maçında da galip gelirsek her şey kontrolümüzde olacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ATİKER KONYASPOR HABERLERİ