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    05 Nisan 2018, Perşembe

    ATİKER KONYASPOR

    "Sivas'ı yenersek kontrol bizde"

    Sivası yenersek kontrol bizde
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    'u ağırlayacak ateş hattındaki Konya’da , Yiğido’yla yapacakları kritik maçın önemine değindi.

    30 yaşındaki sol bek, "Evimizde Kayseri'yi yenmemiz, arkasından Osmanlı'ya yenilmememiz morallerimizi yerine getirdi. Son iki haftadır her şey yolunda gidiyor. İnşallah maçında da galip gelirsek her şey kontrolümüzde olacak" dedi.

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