Konyasporda Sivasspor mesaisi

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplar halinde pas ve reaksiyon uygulamaları üzerinde duran oyuncular, idmana taktik çalışma ile devam etti.

Çift kale maçla tamamlanan antrenmana, tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Abdou Razack Traore ve Wilfred Moke katılmadı.