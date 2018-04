Konyasporda Sivasspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Pazar günü Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, topsuz ısınma ile başlarken, pas çalışması ile devam etti.

Oyuncular 8'e 2 dar alanda oyun ve taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı. D.G. Sivasspor ile önemli ve kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden yeşil-beyazlı oyuncu Ferhat Öztorun, tek düşüncelerinin maçı kazanmak olduğunu söyledi. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Ferhat Öztorun, "Bu hafta yine çok önemli bir maça çıkacağız. Kendi sahamızda oynuyoruz ve bu bizim için bir avantaj. Şu anki gidişatta bizim için tek bir sonuç var. O da kazanmak ve mutlak galibiyet. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. O gün bütün mücadelemizi verip sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Geçen hafta deplasmanda oynadıkları Osmanlıspor maçında taraftarların tribünde kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak büyük bir destek verdiğini de kaydeden Ferhat Öztorun, "Bizi her zaman sonuna kadar desteklediler ve her zaman da destekliyorlar. Onların desteğine her zaman, özellikle de kendi sahamızda oynadığımız maçlarda ihtiyacımız var. Taraftarlarımız bizim en büyük avantajımız. İnşallah D.G. Sivasspor maçında da stadyumu en iyi şekilde doldururlar. Bizler de onların desteğine karşılık maçı kazanarak galibiyetle güzel bir hediye veririz. Stresi yüksek maçlar oynuyoruz. Bulunduğumuz konum hakikaten kritik bir nokta. Bunun altından kalkacak oyuncu kadrosuna ve teknik ekibe sahibiz. Önemli olan sahaya çıkıp mücadele etmek. Maç sahada kazanılıyor. Bunu yapacak gücümüz var. İçeride Kayserispor'u yenmemiz, Osmanlıspor deplasmanından puanla dönmemiz morallerimizi yerine getirdi. Son 2 haftadır her şey yolunda gidiyor. İnşallah D.G. Sivasspor maçından galibiyetle ayrılarak tüm kontrolü elimize alacağız" ifadelerini kullandı.